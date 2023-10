Candidatura da Ucrânia à UE será avaliada em relatório a ser entregue em 8 de novembro

Por Gabriela Baczynska

BRUXELAS (Reuters) - O Executivo da União Europeia deverá apresentar em 8 de novembro uma avaliação do progresso feito pela Ucrânia em sua candidatura a membro do bloco, segundo três autoridades, um passo fundamental na decisão sobre o início das discussões de adesão com Kiev.

A avaliação será feita em um relatório anual da Comissão Europeia em Bruxelas, detalhando até que ponto os países que pretendem aderir ao bloco de 27 nações avançaram no cumprimento dos critérios econômicos, legais e outros necessários.