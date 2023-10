Executivos financeiros mostram pessimismo na Arábia Saudita em meio à guerra entre Israel e Hamas

Embora os principais financistas do mundo não tenham falado muito sobre o conflito, mas sim sobre tópicos como inteligência artificial, as consequências econômicas da guerra combinadas com dívidas recordes criaram um cenário sombrio.

"Não há dúvida de que, se essas coisas não forem resolvidas, isso provavelmente significará mais terrorismo global, o que significa mais insegurança, o que significa que a sociedade ficará com medo... e... veremos contrações em nossas economias", disse o chairman e presidente-executivo da BlackRock, Laurence Fink.

Ele foi acompanhado em um painel na FII por presidentes-executivos de bancos, incluindo Dimon, do JPMorgan, David Solomon, do Goldman Sachs, e Jane Fraser, do Citi,. Os executivos falaram sobre questões como mulheres no local de trabalho e também sobre as implicações do aumento das taxas de juros.

Ray Dalio, fundador do fundo de hedge Bridgewater Associates, disse que estava pessimista.

"Se você considerar o horizonte de tempo, as políticas monetárias que veremos, e assim por diante, terão efeitos maiores no mundo", afirmou Dalio. "E você olha para os gaps mundiais, então é difícil ser otimista em relação a isso."

O presidente-executivo do HSBC Group, Noel Quinn, também alertou sobre os perigos das dívidas pesadas dos governos. "Estou preocupado com um ponto de inflexão nos déficits fiscais", disse ele. "Quando isso acontecer, será rápido, e acho que há várias economias no mundo em que pode haver um ponto de inflexão e isso será um duro golpe."