Forças de Defesa de Israel dizem à ONU: peçam combustível ao Hamas

“Perguntem ao Hamas se vocês podem usar um pouco”, escreveu a IDF.

Rafah é a principal passagem de entrada e saída de Gaza que não faz fronteira com Israel. O ponto se tornou o foco dos esforços para entregar ajuda humanitária desde que Israel impôs um “cerco total” ao enclave em retaliação a um ataque de militantes do Hamas em 7 de outubro.

Os Estados Unidos estão liderando negociações com Israel, Egito e a ONU para tentar criar um mecanismo de entrega sustentado de ajuda humanitária a Gaza. As partes estão em disputa sobre os procedimentos de inspeção da ajuda e dos bombardeios no lado de Gaza da fronteira.

Embora tenha havido algumas entregas limitadas de alimentos, água e remédios desde sábado, nenhum combustível foi permitido. Israel está preocupado com o possível desvio de entregas de combustível pelo Hamas e o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira, descreveu as preocupações de Israel como legítimas.

“Ainda acreditamos, em geral, que o combustível precisa ser capaz de chegar até a população de Gaza”, disse ele aos repórteres.

(Reportagem de Michelle Nichols)