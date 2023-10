Israel intensifica bombardeio e Gaza diz que 700 palestinos morreram em ataques durante a noite

Enquanto as agências de ajuda alertam que uma catástrofe humanitária está se desenrolando em Gaza, o presidente francês, Emmanuel Macron, viajou para Israel para oferecer apoio.

Ele disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que a França está "ombro a ombro" com Israel em sua guerra contra o Hamas, ao mesmo tempo em que afirmou que o país não deve lutar "sem regras".

As Nações Unidas pediram a Israel que permita a entrada de mais ajuda em Gaza, dizendo que a ajuda permitida até agora atendia a uma pequena fração das necessidades da população sitiada. O combustível, ainda bloqueado, é crucial.

"Estamos de joelhos pedindo por essa operação humanitária sustentada, ampliada e protegida", disse o Dr. Rick Brennan, diretor regional de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As agências da ONU dizem que não têm garantias de que seus trabalhadores humanitários estarão seguros para chegar aos necessitados. Mas parecia haver pouca perspectiva de um cessar-fogo tão cedo no episódio mais sangrento do conflito entre israelenses e palestinos em décadas.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 5.791 palestinos foram mortos nos ataques ao enclave governado pelo Hamas desde 7 de outubro, incluindo 2.360 crianças. Um total de 704 foram mortos somente nas últimas 24 horas, segundo a pasta.