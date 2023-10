Kremlin diz que serviços especiais ucranianos estão sob controle de EUA e Reino Unido

MOSCOU (Reuters) - A Rússia sabe há muito tempo que os serviços especiais ucranianos estão sob a "estreita supervisão" dos Estados Unidos e do Reino Unido, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira.

Ele estava comentando sobre uma reportagem do Washington Post intitulada "Espiões ucranianos com laços profundos com a CIA travam guerra sombria contra a Rússia".

"Nossos serviços de inteligência têm falado repetidamente sobre as informações que temos sobre a estreita supervisão da inteligência ucraniana pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido", disse Peskov aos repórteres.