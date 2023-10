Lula diz que ainda conversa com líderes mundiais para repatriar brasileiros em Gaza

"Não tem exemplo na humanidade de guerra em que quem morre mais é criança que não está na guerra. Nós não queremos que morra ninguém", acrescentou.

Ele reiterou que um avião presidencial já está no Cairo, capital do Egito, para trazer os brasileiros de Gaza assim que ocorrer a abertura da fronteira egípcia com o enclave para a passagem dos civis que buscam fugir do conflito.

Em meio às conversas que tem tido com autoridades, Lula disse ainda que pretende discutir a situação em Gaza com o presidente da China, Xi Jinping, e lideranças do Catar, um dos países com relação mais próxima aos militantes do Hamas na região.

O presidente também afirmou que é preciso que Israel ocupe o território que foi demarcado a ele pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que os palestinos tenham seu próprio Estado. Ele voltou a classificar os ataques do Hamas como um ato terrorista, mas destacou que isso não justifica a morte de civis em Gaza em ataques realizados por Israel.

"É preciso que a gente consiga que Israel fique com o território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos tenham direito de ter a sua terra. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém", disse.

Lula disse acreditar que a ONU não está conseguindo interferir de forma mais efetiva no confronto por estar "enfraquecida". Ele reiterou que seu objetivo é tirar o conflito do campo de batalha e levar para a mesa de negociação a fim de evitar que mais civis sejam afetados.