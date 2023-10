Massa e Milei fazem suas apostas em busca de votos para 2º turno na Argentina

Por Nicolás Misculin e Juan Bustamante

BUENOS AIRES (Reuters) - O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, enfrenta uma batalha feroz por votos com o libertário de extrema-direita Javier Milei antes do segundo turno no próximo mês, embora o candidato de centro-esquerda esteja na frente após uma surpreendente vitória no primeiro turno.

Massa, que comanda a economia do país em meio à pior crise das últimas duas décadas, obteve quase 37% dos votos nas eleições gerais de domingo, cerca de 9,6 milhões de pessoas, contra 30% de Milei e 7,9 milhões.