Minério de ferro sobe mais de 3% com esperanças de estímulo fiscal da China

A China deve lançar novos estímulos fiscais para sustentar sua recuperação econômica, com alguns consultores do governo recomendando uma meta de déficit orçamentário mais alta para 2024, a fim de permitir que Pequim emita mais títulos para reanimar a economia.

A China deve aprovar um pouco mais de 1 trilhão de iuanes (137 bilhões de dólares) em emissões adicionais de dívida soberana na terça-feira, à medida que intensifica os esforços para estimular os gastos com infraestrutura, disseram três fontes à Reuters.

"Esperamos que a situação do mercado imobiliário chinês se estabilize na última parte do ano e que a demanda de aço da China registre um leve crescimento positivo graças às medidas do governo", disse Máximo Vedoya, presidente do comitê econômico da Associação Mundial do Aço, na última perspectiva do grupo com sede em Bruxelas, publicada em 17 de outubro.