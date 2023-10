ONU, EUA e Canadá pedem "pausa humanitária" na guerra entre Israel e Hamas para ajudar civis de Gaza

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - A ONU, os Estados Unidos e o Canadá fizeram um apelo nesta terça-feira por uma pausa humanitária na guerra entre Israel e Hamas para permitir entregas seguras de ajuda humanitária a civis com falta de alimentos, água, remédios e eletricidade na Faixa de Gaza sitiada por Israel.

A pressão internacional por ajuda desimpedida a Gaza aumentou quando o Ministério da Saúde do território costeiro governado pelo Hamas afirmou que os ataques aéreos israelenses mataram mais de 700 palestinos durante a noite. O porta-voz do ministério, Ashraf Al-Qidra, disse que este foi o maior número de mortos em 24 horas no cerco de Israel, que já dura duas semanas.

As agências da ONU estavam implorando “de joelhos” para que a ajuda de emergência fosse liberada para Gaza sem impedimentos, dizendo que é necessário um número 20 vezes maior do que as entregas atuais para apoiar os 2,3 milhões de habitantes do estreito território em meio à devastação generalizada causada pela ofensiva aérea de Israel.