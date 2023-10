Paisagem antiga formada por rios é revelada nas profundezas do gelo da Antártida

Pesquisadores disseram nesta terça-feira que detectaram, enterrada sob a camada de gelo do continente, uma vasta paisagem antiga, repleta de vales e cordilheiras, aparentemente moldadas por rios antes de terem sido engolfadas pela glaciação há muito tempo.

Esta paisagem, localizada na região de Wilkes Land, na Antártica Oriental, na fronteira com o Oceano Índico, cobre uma área aproximadamente do tamanho da Bélgica.

Os investigadores disseram que a paisagem parece datar de pelo menos 14 milhões de anos atrás e talvez mais de 34 milhões de anos atrás, quando a Antártida entrou em seu congelamento profundo.

“A paisagem é como uma foto instantânea do passado”, disse Stewart Jamieson, professor de glaciologia na Universidade de Durham, na Inglaterra, e co-líder do estudo publicado na revista Nature Communications.

"É difícil saber como seria este mundo perdido antes do surgimento do gelo, mas certamente era mais quente naquela época. Dependendo de quão longe você voltar no tempo, você pode ter tido climas que variavam do clima atual da Patagônia até algo mais próximo do tropical. O pólen de uma palmeira antiga foi descoberto na Antártida, não muito longe da costa do nosso local de estudo", acrescentou Jamieson.

Tal ambiente provavelmente teria sido povoado por vida selvagem, acrescentou Jamieson, embora os registros fósseis da região sejam incompletos demais para indicar quais os animais que possam tê-lo habitado.