Refém israelense libertada diz que Hamas a tratou bem após violência inicial

Com aparência frágil, Lifshitz afirmou que foi colocada em uma moto e levada de seu kibutz para a vizinha Gaza.

"Quando eu estava na moto, minha cabeça estava de um lado e o resto do meu corpo do outro. Os jovens me bateram durante o trajeto. Eles não quebraram minhas costelas, mas foi doloroso e tive dificuldade para respirar."

Uma vez em Gaza, ela disse que os sequestradores a levaram para túneis que ela comparou a uma teia de aranha e a trataram bem.

Lifshitz disse que um médico a visitou e garantiu que ela e outros reféns recebessem o mesmo tipo de medicamentos que estavam tomando em Israel.

Ela afirmou que os militares israelenses não levaram a ameaça do Hamas suficientemente a sério e que a cerca de segurança destinada a manter os militantes afastados "não ajudou em nada".

(Reportagem de Henriette Chacar)