Refém israelense libertada diz ter vivido "inferno" em sequestro do Hamas

"Passei por um inferno, não pensávamos ou sabíamos que chegaríamos a essa situação", disse ela aos repórteres, sentada em uma cadeira de rodas do lado de fora do hospital de Tel Aviv, para onde foi levada após sua libertação.

Com aparência frágil, Lifshitz disse que homens armados invadiram seu kibutz, Nir Oz, pegando os moradores de surpresa.

"Eles invadiram nossas casas. Eles espancaram as pessoas. Eles sequestraram outras pessoas, os velhos e os jovens, sem distinção."

A emissora pública israelense Kan informou que se acredita que um terço dos 400 residentes de Nir Oz tenha sido sequestrado ou morto em 7 de outubro. Nenhum número oficial foi fornecido. Ao todo, 1.400 pessoas foram mortas por combatentes do Hamas em 7 de outubro, diz Israel.

Lifshitz afirmou que foi colocada em uma moto e levada de seu kibutz para a vizinha Gaza.

"Quando eu estava na moto, minha cabeça estava de um lado e o resto do meu corpo do outro. Os jovens me bateram durante o trajeto. Eles não quebraram minhas costelas, mas foi doloroso e tive dificuldade para respirar."