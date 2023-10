Reserva de recursos da Petrobras só poderá ser usada para dividendos, diz CFO

"Essa reserva que a gente está propondo que seja criada é para a equalização de pagamento de dividendos, então, se ela for criada e se o Conselho de Administração, os acionistas deliberarem, em caso de haver caixa extra colocar algum recurso nessa reserva, só poderá ser usado para pagamento de dividendo", frisou Leite.

As explicações vêm após as ações da companhia terem despencado mais de 6% na véspera, em meio a temores de investidores de que a reserva poderia abrigar eventuais recursos excedentes de caixa para depois direcioná-los para novos investimentos, reduzindo assim as perspectivas de dividendos extras.

Após a publicação da reportagem da Reuters, as ações preferenciais da companhia ampliaram ganhos, marcando novas máximas da sessão a 36,19 reais, terminando com alta de 1,5%, a 35,88 reais.

A ideia é que a criação da reserva, que já era discutida há alguns anos na Petrobras, traga mais segurança para o pagamento de dividendos, em cenários de eventual descasamento entre caixa e lucro, em meio a perspectivas de crescimento da empresa e incertezas globais, como oscilações de preços do petróleo e impactos da guerra na indústria, disse Leite.

Ele disse ainda que "não foi tomada nenhuma decisão se a Petrobras vai pagar ou não dividendo extra".

"Isso vai acontecer no tempo correto, lá próximo do fim do exercício, na altura em que o CA avalia as contas e eles vão deliberar e propor à assembleia de acionistas o pagamento ou não de dividendos extras, se tiver caixa para isso", afirmou.