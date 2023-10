Sobreviventes do Holocausto revivem traumas enquanto passam por guerra em Israel

A perseguição aos judeus na Europa do século 20 está gravada na memória coletiva de Israel, e desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro, os líderes nacionais e estrangeiros têm sido rápidos a evocar memórias do Holocausto, quando os nazistas e seus colaboradores assassinaram sistematicamente cerca de seis milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães.

“Eu diria que foi o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto”, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em 11 de outubro, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na terça-feira que o Hamas matou crianças da mesma forma que os nazistas costumavam fazer.

Rivkah Har Arieh, que mora em Neot Mordechai, a 3 km da fronteira com o Líbano, no norte de Israel, disse que sentia ansiedade por causa das fortes trocas de tiros entre os militares israelenses e os combatentes do Hezbollah.

“Passei pelo Holocausto e por todas as guerras, mas não é como antes, o barulho é ensurdecedor. Teremos que nos acostumar até mesmo com isso”, disse o homem de 92 anos.

“Me sinto desconfortável, e sinto pelas pessoas que foram assassinadas e desabrigadas e por todos os funerais nesta terra.”

Mais de 7.600 foguetes foram disparados contra Israel desde 7 de outubro a partir de Gaza, de acordo com dados do governo israelense, e foram registrados repetidos confrontos ao longo da fronteira norte à medida que as tensões aumentam na região.