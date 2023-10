Socialistas espanhóis fecham acordo com aliança de extrema-esquerda para formar coalizão

MADRI (Reuters) - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a aliança de extrema-esquerda Sumar chegaram a um acordo para tentar formar um novo governo depois que uma eleição inconclusiva, há três meses, deixou o país com um Parlamento suspenso.

A possível coalizão ainda precisaria obter o apoio de outros partidos.

O acordo, que veio depois que o primeiro-ministro interino Pedro Sánchez se reuniu com a líder de Sumar e ministra interina do Trabalho, Yolanda Díaz, na segunda-feira, inclui uma proposta para reduzir as horas de trabalho, preservando o mesmo salário.