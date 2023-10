Aprovação de Lula cai com piora de avaliação sobre economia, diz Genial/Quaest

"Uma das maneiras de entender se o crescimento da desaprovação está associado a um mau humor mais geral da população é avaliando se o país está indo na direção certa ou errada", disse Nunes.

"A primeira parte da explicação é econômica. Aumentou 9 pontos o percentual de quem avalia que a economia piorou no último ano... Essa piora na avaliação da economia se deveu a percepção da maioria que as contas de água, luz e telefone aumentaram no último mês, que o preço dos alimentos e dos combustíveis também subiu recentemente."

O levantamento apontou uma piora acentuada na expectativa para a inflação, com 16% entendendo que ela diminuirá, ante 29% em junho; 47% avaliando que aumentará, contra 35%, e 30% apostando em estabilidade, ante 28%. Os que não sabem ou não responderam são 7%, ante 8%.

A Quaest ouviu 2 mil pessoas de forma presencial entre os dias 19 a 22 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)