Capital sul-coreana testa plano de segurança antes de aniversário de incidente mortal no Halloween

Neste ano, as autoridades da capital sul-coreana disseram que trabalhariam com a polícia, os serviços de emergência e as autoridades locais para garantir que "nenhuma pessoa se machuque" durante as comemorações.

"O exercício se concentrou em como garantir a segurança dos cidadãos monitorando a situação em tempo real com a ajuda de ciência e tecnologia de ponta", disse o prefeito da cidade, Oh Se-hoon.

Cerca de 150 voluntários participaram da simulação de um sistema de alerta antecipado que incluirá 909 câmeras em 71 locais até o final do ano, com o objetivo de analisar o movimento e a densidade da multidão antes de alertar as autoridades sobre sinais de perigo.

Dezesseis áreas serão especialmente monitoradas por funcionários prontos para intervir e dispersar as pessoas em resposta a avisos acionados quando três ou mais indivíduos forem contados em cada metro quadrado de um determinado espaço.

Muitas famílias das vítimas do desastre do ano passado afirmam que a investigação policial deixou muitas perguntas sem resposta, ao mesmo tempo em que lamentam o fato de ninguém ter sido responsabilizado pelas mortes.

O governo, que rejeitou os pedidos de demissão de autoridades de alto escalão, disse que havia trabalhado arduamente para criar um sistema a fim de evitar tais desastres e que precisava ser implementado adequadamente.