China fortalece laços diplomáticos com Colômbia, aliada próxima dos EUA

Por Liz Lee e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - A China elevou as relações diplomáticas com a Colômbia para uma parceria estratégica nesta quarta-feira, aprofundando um esforço com um dos mais antigos aliados dos Estados Unidos para expandir sua influência e fortalecer sua posição na América Latina.

Os dois países aprimoraram suas relações, estabelecidas pela primeira vez em 1980, quando o presidente colombiano Gustavo Petro se encontrou com seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma visita a Pequim nesta semana, sua primeira à segunda maior economia do mundo desde que assumiu o cargo no ano passado.