Famílias de Gaza usam pulseiras de identificação para evitar enterro em valas comuns

Ali El-Daba, de 40 anos, disse que viu corpos despedaçados pelo bombardeio e que estavam irreconhecíveis.

Ele disse que decidiu dividir sua família para evitar que todos morressem em um único ataque. Sua esposa Lina, de 42 anos, manteve dois de seus filhos e duas filhas na cidade de Gaza, no norte, enquanto ele se mudou para Khan Younis, no sul, com três outros filhos.

El-Daba afirmou que estava se preparando para o pior. Ele comprou pulseiras de cordão azul para os membros de sua família e as amarrou em ambos os pulsos. "Se algo acontecer", disse ele, "dessa forma eu os reconhecerei".

Outras famílias palestinas também estavam comprando ou fazendo pulseiras para seus filhos ou escrevendo seus nomes em seus braços.

Os enterros em massa foram autorizados por clérigos muçulmanos locais. Antes do enterro, os médicos guardam fotos e amostras de sangue dos mortos e lhes dão números.

Os militares israelenses disseram às pessoas para deixarem o norte da Faixa de Gaza, um dos lugares mais densamente povoados do mundo, e irem para o sul, porque é mais seguro. Mas os ataques aéreos tem atingido todo o enclave governado pelo Hamas.