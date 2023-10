Gaza precisa de bilhões de dólares em ajuda para reverter anos de restrições, diz órgão de comércio da ONU

Por Gabrielle Tétrault-Farber

GENEBRA (Reuters) - A Faixa de Gaza precisa de bilhões de dólares em ajuda econômica internacional para compensar anos de restrições que sufocaram sua economia e restringiram seu desenvolvimento, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira pelo órgão de comércio da Organização das Nações Unidas.

Em seu relatório sobre o desenvolvimento econômico do Território Palestino Ocupado para 2022, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) destacou as terríveis condições econômicas em Gaza, mesmo antes dos ataques israelenses ao enclave em represália aos ataques mortais de 7 de outubro realizados por homens armados do Hamas no sul de Israel.