Macron diz que "intervenção terrestre maciça" em Gaza seria um erro para Israel

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse acreditar que seria um "erro" para Israel se o país lançasse uma "intervenção terrestre maciça" em Gaza, embora Macron tenha reafirmado o direito de Israel de se defender.

"A França reconhece o direito de Israel de se defender. Em relação a uma intervenção terrestre, se ela for totalmente direcionada contra grupos terroristas, essa é uma escolha que ele (Israel) tem, mas se for uma operação maciça que colocaria em risco as populações civis, nesse caso, acho que seria um erro para Israel", disse Macron a repórteres no Egito.

Macron acrescentou que um total de 31 cidadãos franceses já haviam morrido em decorrência dos ataques do Hamas em Israel no início deste mês.