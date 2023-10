Mundo está à beira de pontos de inflexão ambientais, diz ONU

"Quando esses limites são ultrapassados, o sistema deixa de funcionar normalmente e surgem novos riscos em cascata, que podem ser transferidos para outros sistemas", disse o pesquisador Jack O'Connor, autor do relatório.

"Devemos esperar que essas coisas aconteçam porque, em certas áreas, elas já estão acontecendo."

O relatório Interconnected Disaster Risks (Riscos de Desastres Interconectados), publicado antes das negociações climáticas da COP28 no próximo mês, identificou taxas aceleradas de extinção, esgotamento de águas subterrâneas, derretimento glacial e calor extremo como as principais ameaças interconectadas.

O documento alertou que 1 milhão de plantas e animais poderiam ser dizimados "dentro de décadas", com a perda de espécies importantes podendo "desencadear extinções em cascata de espécies dependentes" e aumentar a probabilidade de colapso do ecossistema.

Muitos dos maiores aquíferos do mundo já estão se esgotando mais rapidamente do que podem ser reabastecidos, com a Arábia Saudita, a Índia e os Estados Unidos já enfrentando graves riscos. Os escoamentos do derretimento de geleiras também estão em declínio.

"O calor está nos levando a extrair mais água subterrânea por causa da seca", disse Caitlyn Eberle, outra autora do estudo. "Muitas dessas geleiras nas Montanhas Rochosas, no Himalaia e nos Andes alimentam esses rios e sistemas de águas subterrâneas, portanto, à medida que essas geleiras desaparecem, há menos água disponível."