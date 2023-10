Patricia Bullrich anuncia apoio a Milei no segundo turno argentino

Bullrich obteve 23,8% dos votos no primeiro turno das eleições de domingo, terminando em terceiro, atrás do surpreendente líder Massa, com 36,7%, e Milei, com pouco mais de 30% -- resultado que desafiou as pesquisas pré-eleitorais, que previam uma vitória de Milei.

"Para que a Argentina avance é necessária uma mudança radical", disse Bullrich.

"Temos nossas diferenças com Javier Milei, por isso competimos. Não as escondemos... mas acreditamos que devemos unir forças para um objetivo maior."

Algumas das propostas de Milei incluem a dolarização da economia e o fechamento do banco central.

Apesar do apoio de Bullrich a Milei, seu bloco conservador mais amplo, "Juntos por el Cambio", permanece dividido antes do segundo turno, em 19 de novembro, uma vez que compreende grupos diferentes.

(Reportagem de Nicolas Misculin)