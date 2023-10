Rússia aprova lei que abandona ratificação do tratado de proibição de testes nucleares

Por Filipp Lebedev e Mark Trevelyan

(Reuters) - O Parlamento russo concluiu nesta quarta-feira a aprovação de uma lei que abandona a ratificação do tratado global que proíbe os testes de armas nucleares, o que evidencia o profundo esfriamento nas relações com os Estados Unidos, à medida que Moscou prossegue com sua guerra na Ucrânia.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia não estava preparada para retomar a discussão de questões nucleares com os EUA, a menos que Washington abandone sua política "hostil".