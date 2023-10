Secretário-geral da ONU rejeita acusações de Israel de que ele justificou ataques do Hamas

Na terça-feira, Guterres pediu que os civis fossem protegidos na guerra entre Israel e o Hamas, expressando preocupação com as "claras violações do direito internacional humanitário" na Faixa de Gaza.

Ele disse ao Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, que era vital deixar claro que a guerra tem regras, a começar pelo princípio fundamental de respeitar e proteger os civis.

"É importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram em um vácuo. O povo palestino foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante", disse Guterres.

"Mas as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino", completou ele.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, descreveu o discurso de Guterres como "chocante" e pediu que Guterres renunciasse imediatamente, enquanto o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que não se encontraria com Guterres na terça-feira, conforme planejado.

Em vez disso, Guterres se reuniu com representantes das famílias dos reféns mantidos em Gaza.