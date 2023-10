"Somos mais sábias": deputadas republicanas evitam disputa pela presidência da Câmara dos EUA

"Somos mais sábias", disse a deputada Cathy McMorris Rodgers, ex-presidente da Conferência Republicana da Câmara.

Desde que um pequeno grupo extremista arquitetou a destituição do ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy, em 3 de outubro, a bancada passou por várias rodadas de votações nas quais 14 de seus membros não conseguiram reunir os 217 votos necessários para liderar o partido, que detém uma estreita maioria de 221 a 212 assentos na Casa.

As mulheres representam 15% dos membros do Partido Republicano na Câmara -- em comparação com 43% entre os democratas -- e nenhuma delas se candidatou ao cargo de presidente da Casa até agora.

McCarthy sucedeu a líder democrata Nancy Pelosi na presidência, a primeira mulher a liderar a Câmara, que deixou o comando do partido depois que os democratas perderam sua maioria nas eleições de novembro de 2022.

A deputada Elise Stefanik, a mulher com cargo mais alto na liderança republicana, não entrou na disputa, permanecendo de braços cruzados enquanto observa outros tentarem e não conseguirem unir as facções do partido.

"As mulheres republicanas são inteligentes demais para se envolverem nas travessuras que vêm ocorrendo nas últimas semanas", disse a deputada Kat Cammack na terça-feira.