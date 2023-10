Sul de Gaza é bombardeado por Israel; líderes mundiais buscam pausa no conflito

COMBATES NO LÍBANO E NA SÍRIA

Os jatos israelenses também atingiram a infraestrutura do Exército sírio em resposta a foguetes lançados da Síria, um aliado do Irã, disseram os militares israelenses, alimentando as preocupações de que seu conflito com o Hamas, também apoiado pelo Irã, incendeie a região de forma mais ampla.

A agência de notícias estatal da Síria informou que o ataque israelense matou oito soldados e feriu outros sete perto da cidade de Deraa, no sudoeste do país.

Israel não acusou o Exército da Síria de disparar os dois foguetes, que acionaram sirenes de ataque aéreo nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel, e não deu detalhes sobre os supostos autores.

O Irã, que busca a ascendência regional há décadas e apoia grupos armados na Síria, no Líbano e em outros lugares, bem como o Hamas, advertiu Israel a interromper seu ataque a Gaza.

As forças israelenses atingiram cinco esquadrões no Líbano que preparavam ataques com mísseis ou lançamentos de foguetes, disse o porta-voz, contra-almirante Daniel Hagari.