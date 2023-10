Vaticano ainda é um patriarcado, mas está melhorando, dizem líderes das freiras

A Igreja é "em geral totalmente liderada por uma hierarquia masculina", e "se você perguntar se eu tenho me sentido frustrada, sim, eu tenho me sentido frustrada", disse a irmã Mary John Kudiyiruppil, secretária-executiva associada da UISG.

"Mas eu realmente acho que estamos progredindo", acrescentou a freira nascida na Índia, falando na Associação de Imprensa Estrangeira em Roma.

A Irmã Maamalifar Poreku, uma freira missionária de Gana que co-preside um painel da UISG sobre justiça, paz e meio ambiente, disse que ela e outras mulheres são capazes de causar impacto, ajudando os pobres e os necessitados, mesmo sem ordenação.

"Acho que não estou interessada em ser padre e estou muito feliz com a vocação que tenho... Não preciso estar no altar para fazer algo", disse ela, falando no mesmo evento.

A mulher de 61 anos disse que as mulheres sacerdotisas "surgirão" eventualmente, mas "do jeito que as coisas andam, talvez eu não veja isso em minha vida".

O sínodo a portas fechadas está se concentrando em como a Igreja pode ser mais acolhedora em relação às mulheres, migrantes, sobreviventes de abuso sexual clerical, divorciados e vítimas de mudanças climáticas e injustiça social. Os conservadores têm criticado.