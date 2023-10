Xi recebe governador da Califórnia na China para discutir mudanças climáticas

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira para discutir a questão das mudanças climáticas, aumentando as esperanças de que China e Estados Unidos possam encontrar um terreno comum antes da cúpula da Apec e da COP28 no próximo mês.

Espera-se que Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrem na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em San Francisco em novembro, embora a reunião não tenha sido confirmada.