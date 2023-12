Aliança governista xiita do Iraque vence mais de 100 assentos em eleições locais

BAGDÁ (Reuters) - Partidos que compõem a aliança governista xiita venceram pelo menos 101 assentos dos 285 disponíveis em eleições para conselhos provinciais realizadas nesta semana, de acordo com a imprensa estatal iraquiana, e ficaram com a maior a parcela dos assentos.

Membros do Marco de Coordenação (CF, na sigla em inglês) que já formavam o maior bloco do parlamento do Iraque competiram em três listas principais, mas disseram que governarão juntos após o pleito de 18 de dezembro, o primeiro acordo desse tipo em uma década.

Uma lista eleitoral juntando vários grupos político-militares alinhados ao Irã, incluindo a Organização Badr e Asaib Ahl al-Haq em primeiro lugar com 43 assentos. A lista do ex-primeiro-ministro Nouri al-Maliki ficou em segundo, com 35.