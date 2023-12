Argentina enfrenta primeiros protestos em reação a plano de austeridade de Milei

BUENOS AIRES (Reuters) - Milhares de pessoas foram às ruas de Buenos Aires nesta quarta-feira para protestar contra as medidas de choque econômico do governo da Argentina, no primeiro teste real para o novo presidente Javier Milei.

Milei, que assumiu o cargo no início deste mês com a promessa de cortar os gastos públicos, tem anunciado nos últimos dias planos abrangentes para reformar a economia e reprimir protestos, criando um possível confronto com grupos sociais que têm se comprometido a se opor à sua "terapia de choque".

Na semana passada, Milei anunciou uma desvalorização de 54% do peso, cortes em subsídios e o fechamento de alguns ministérios do governo, que ele disse serem necessários para enfrentar a aguda crise econômica da Argentina.