Biden critica declaração de Trump sobre imigrantes nos EUA

Por Steve Holland

MILWAUKEE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou declarações anti-imigração do seu adversário eleitoral, Donald Trump, enquanto visitava uma empresa cujo proprietário é negro em Milwaukee, no Wisconsin, um Estado que pode ser crucial no pleito presidencual de 2024.

“Eu não acredito, como o presidente, o ex-presidente, disse novamente ontem (terça-feira) que os imigrantes estão poluindo, poluindo, nosso sangue. A economia e nossa nação são mais fortes quando aproveitamos toda a gama de talentos desta nação”, disse Biden.