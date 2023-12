Biden diz não esperar que novo acordo sobre reféns em Gaza seja fechado em breve

MILWAUKEE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que não espera que um novo acordo entre Israel e Hamas para libertação de reféns mantidos em Gaza seja fechado em breve.

"Estamos pressionando", afirmou Biden a repórteres durante uma viagem a Milwaukee, Wisconsin.

Atualmente, estão sendo feitos esforços para a libertação de mais reféns, com a expectativa de uma reunião entre os chefes da CIA e do Mossad e o primeiro-ministro do Catar, para discutir a questão.