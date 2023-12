Congresso promulga reforma tributária em sessão solene tumultuada com presença de Lula

"Nosso trabalho não acabou", disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em discurso após a promulgação. "Já assumo aqui o compromisso público de, já no primeiro dia Legislativo desta Casa em 2024, começarmos a discutir a indispensável legislação complementar que irá calçar a reforma promulgada hoje", afirmou.

Em agradecimento a todos os envolvidos nas negociações, e enaltecendo o papel do Legislativo ao votar a proposta, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aproveitou para reconhecer o trabalho do Executivo para a histórica aprovação da proposta, discutida há pelo menos três décadas no Parlamento.

"Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal pela aprovação desta que é a maior reforma já aprovada pelo Congresso Nacional. É verdadeiramente digno de nota que, no primeiro ano de mandato de um governo, tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório", disse Pacheco.

"Portanto, destacamos o apoio do presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a abertura do ministro Fernando Haddad e a perseverança do secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Appy, para que conseguíssemos o lastro necessário para chegarmos a essa aprovação", acrescentou.

As menções ao governo e a Lula, tanto da parte de Pacheco quanto por Lira em seu discurso, não passaram desapercebidas pelo plenário lotado, que se dividiu entre parlamentares que gritavam palavras de ordem em apoio ao presidente -- "Lula guerreiro do povo brasileiro" -- e outros que o vaiavam e o chamavam de "ladrão".

A movimentação levou o presidente da Câmara a dar um "puxão de orelha" nos parlamentares em fala informal, antes de seu discurso oficial, e pedir que deixassem as diferenças políticas de lado diante da importância do evento.