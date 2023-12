Esperamos que taxa de juros tenha queda mais acelerada, diz Costa

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo espera no próximo ano que a taxa Selic tenha uma queda mais acelerada e que se acelerem os investimentos privados no país.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realizou quatro cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros em suas últimas reuniões, deixando-a no patamar de 11,75% ao ano ao fim de 2023.

Em coletiva de imprensa após a última reunião ministerial do ano, em Brasília, o ministro ainda afirmou que o cenário externo vem dando mostras de confiança no Brasil ao se referir a elevação da nota do país pela agência de classificação de risco S&P.