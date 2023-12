EUA acusam suposto membro do Hezbollah por atentado na Argentina em 1994

NOVA YORK (Reuters) - Um tribunal dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira um indiciamento que acusa um suposto agente sênior do Hezbollah de terrorismo, em parte por coordenar um atentado a bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas.

Promotores federais em Manhattan disseram que Samuel Salman El Reda, de 58 anos, coordenou as atividades do Hezbollah na América do Sul, na Ásia e no Líbano desde 1993. O grupo xiita fortemente armado e apoiado pelo Irã faz parte do governo de coalizão do Líbano.

Os promotores disseram que El Reda está baseado no Líbano e continua foragido. Em 2019, o Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de 7 milhões de dólares por informações sobre o paradeiro de El Reda.