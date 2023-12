Exportadores avaliam opções de frete aéreo em meio à intensificação de ataques no Mar Vermelho

Os ataques têm perturbado uma rota comercial crucial que conecta a Europa e a América do Norte à Ásia através do Canal de Suez, elevando significativamente os custos de transporte de contêineres, uma vez que agora as empresas estão buscando rotas alternativas, muitas vezes mais longas.

As empresas agora tentam mudar para o chamado transporte intermodal para manter as cadeias de abastecimento globais, o que combina rota via aérea e por mar, disse Jan Kleine-Lasthues, diretor de operações de frete aéreo da Hellmann Worldwide Logistics, importante empresa alemã de transporte de carga.

Isso significa que as mercadorias serão transportadas primeiro por via marítima para um porto em Dubai, de onde serão transportadas por frete aéreo, disse ele.

"Essa rota alternativa permite que os clientes evitem a zona de perigo no Mar Vermelho e a longa viagem ao redor do extremo sul da África", disse Kleine-Lasthues à Reuters.

A Hellman tem visto um aumento na demanda por rotas combinadas, que envolvem via aérea e marítima, para bens de consumo, como vestuário, assim como itens eletrônicos e de tecnologia, disse ele.

"Dada a situação atual, é provável que muitos carregamentos fiquem presos em contêiners no Mar Vermelho ou atrasados ​​devido a desvios em torno do Cabo da Boa Esperança. Esse atraso poderá ter impacto nas operações de varejo na Europa e nas Américas, uma vez que se trata de uma surpresa", acrescentou.