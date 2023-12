Líder do Hamas visita Egito em meio a negociações intensas sobre novo cessar-fogo

Um autoridade de alto escalão israelense repetiu a posição do governo de que a guerra só poderia terminar com a libertação de todos os reféns e a destruição do Hamas: "Como disse o primeiro-ministro, a guerra terminará com a vitória total."

As negociações ocorrem no momento em que Israel enfrenta uma pressão cada vez maior de seus aliados internacionais para conter uma campanha em Gaza que devastou grande parte do enclave costeiro em retaliação a uma onda de assassinatos do Hamas em 7 de outubro.

Washington, o aliado mais próximo de Israel, pediu publicamente na semana passada que Israel reduzisse sua guerra total para uma campanha mais direcionada contra os líderes do Hamas e acabasse com o que o presidente dos EUA, Joe Biden, chamou de "bombardeio indiscriminado".