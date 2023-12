Lula exalta trabalho "extraordinário" na aprovação de medidas econômicas no Congresso

BRASÍLIA (Reuters) -Na última reunião ministerial do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou, nesta quarta-feira, o "trabalho extraordinário" na aprovação de medidas econômicas importantes neste primeiro ano de governo, e afirmou que continuará conversando com todos os partidos para fazer avançar sua agenda, sem "fazer mágicas" na economia.

"Agora nós temos que jogar água, colocar fertilizante, continuar conversando para aperfeiçoar, para que a gente dê ao povo brasileiro e ao mundo inteiro que quer investir no Brasil a certeza de que esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mágica na economia, que a gente pode dar um cavalo de pau em um navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar", afirmou o presidente na abertura da reunião.

Lula, que irá tirar uma semana de férias a partir do dia 26, chamou os ministros para uma última reunião de avaliação do primeiro ano e planejamento para 2024. Em sua fala, o presidente cobrou que o governo continue com a mesma capacidade de diálogo no próximo ano.