Macron defende nova lei de imigração da França, apesar de tensões políticas

Por Michel Rose e Tassilo Hummel

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira uma lei para endurecer as regras de imigração, apesar de uma votação embaraçosa no Parlamento que colocou sua aliança governista no mesmo lado do partido nacionalista Rassemblement de Marine Le Pen.

A legislação, aprovada pelas duas Casas no fim da terça-feira, foi em um primeiro momento uma boa notícia para o presidente, que tornou a lei de imigração um elemento chave do seu segundo mandato e, do contrário, poderia ter sido obrigado a engavetá-la.