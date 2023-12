Macron enfrenta rachaduras em seu governo por conta de lei de imigração

Até mesmo a presidente da câmara baixa do Parlamento, Yaël Braun-Pivet, que votou a favor do projeto de lei, disse à BFM TV que estava "terrivelmente incomodada" com parte de seu conteúdo, em particular com o atraso no acesso aos benefícios sociais para imigrantes com filhos.

Apenas seis meses antes das eleições para o Parlamento Europeu, nas quais a questão da imigração será fundamental, a adoção do projeto de lei poderá impulsionar Marine Le Pen, que chamou o projeto de lei reformulado de "uma grande vitória ideológica" para seu partido de extrema-direita.

Macron deverá defender a lei de imigração em uma entrevista na TV e provavelmente também tentará seguir em frente e apaziguar seu grupo.