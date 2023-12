Neymar está fora da Copa América, diz médico da seleção brasileira

(Reuters) - O atacante Neymar não se recuperará da cirurgia no joelho a tempo de jogar a Copa América do ano que vem, disse o médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar na terça-feira.

O artilheiro do Brasil foi submetido a uma cirurgia no mês passado depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo durante partida da seleção em outubro.

Lasmar, que realizou a cirurgia, disse que a previsão é que o jogador de 31 anos não esteja em forma até agosto e que eles não pretendem tomar atalhos no processo de recuperação para que ele possa disputar o torneio de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.