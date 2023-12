Nicarágua estreita laços com China e busca apoio financeiro em meio a sanções ocidentais

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - A China e a Nicarágua estreitaram seus laços bilaterais nesta quarta-feira, preparando o terreno para que o gigante asiático forneça mais apoio econômico ao país centro-americano sancionado e promovendo as ambições estratégicas de Pequim no quintal dos Estados Unidos.

Pequim e Manágua restabeleceram laços diplomáticos em 2021 depois que a Nicarágua rompeu relações com Taiwan, reivindicada pela China, o que as autoridades norte-americanas atribuíram ao fascínio da perspectiva de novos investimentos chineses depois que os países ocidentais sancionaram o governo do presidente Daniel Ortega por abusos de direitos humanos.