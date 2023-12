Novo governo polonês tira canal de TV do ar em primeiro teste de reformas

Por Anna Koper e Pawel Florkiewicz

VARSÓVIA (Reuters) - O novo governo da Polônia tirou uma emissora pública de notícias do ar nesta quarta-feira e demitiu executivos de veículos estatais de imprensa para restaurar a “imparcialidade”, disse o Ministério da Cultura, com a campanha de reformas do primeiro-ministro Donald Tusk encarando seu primeiro grande teste.

A coalizão pró-União Europeia de Tusk assumiu o poder semana passada das mãos do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS) que, segundo os críticos, danificou a independência judicial, azedou as relações com a União Europeia e transformou a imprensa estatal em um veículo de propaganda durante seus oito anos de governo.