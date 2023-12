Papa apoia grupo de resgate de imigrantes visado por promotores italianos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco se pronunciou nesta quarta-feira a favor de uma instituição italiana de resgate de imigrantes no mar, cujos membros estão enfrentando acusações de cumplicidade com a imigração ilegal.

Um juiz deve decidir em 14 de fevereiro se Luca Casarini e cinco outros membros da instituição Mediterranea Saving Humans devem ir a julgamento por causa das acusações.

"Eles fazem um bom trabalho, salvam muitas pessoas, muitas pessoas", disse Francisco sobre a organização durante sua audiência semanal no Vaticano.