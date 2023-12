Toffoli suspende multa de R$10,3 bi do acordo de leniência da J&F

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência do grupo J&F, que controla empresas como a JBS, segundo decisão vista pela Reuters nesta quarta-feira.

Em sua decisão, com data da véspera, o ministro argumenta que há "no mínimo, dúvida razoável sobre o requisito da voluntariedade da requerente ao firmar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal que lhe impôs obrigações patrimoniais, o que justifica, por ora, a paralisação dos pagamentos, tal como requerido pela autora".