Trump pede que Suprema Corte não acelere decisão sobre imunidade em caso de 2020

O ex-presidente pediu que os juízes rejeitassem o pedido de Smith para que a Suprema Corte avaliasse a questão antes mesmo do tribunal inferior de apelações. Se o pedido de Trump for bem-sucedido, isso pode paralisar o processo legal e atrasar o início do julgamento, marcado para março.

Promotores acusaram Trump, favorito à nomeação republicana para a eleição presidencial de 2024, de tentar obstruir o Congresso e fraudar o governo dos EUA com esquemas para reverter a vitória do presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro de 2020.

Os advogados de Trump escreveram na ação judicial que o promotor especial está pedindo que os juízes contornem o processo normal de apelação, incluindo uma decisão do Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, e “corram para decidir as questões com um abandono imprudente". "O tribunal deveria recusar esse convite neste momento”, acrescentaram.

Trump argumentou que o caso deve ser arquivado porque ex-presidentes não podem enfrentar acusações criminais por condutas relacionadas às suas responsabilidades oficiais.

A juíza distrital Tanya Chutkan rejeitou essa alegação em 1º de dezembro, o que levou Trump a buscar um tribunal federal de apelações sediado em Washington.

Em 11 de dezembro, Smith pediu que a Suprema Corte tomasse uma decisão rápida para evitar que o julgamento atrase.