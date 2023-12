Cidade ucraniana enfrenta inverno rigoroso, um ano depois de expulsar forças russas

"Não há esperança na eletricidade. Não há gás, a eletricidade vem e vai. Não depende das pessoas, depende do clima", disse Hennadiy Batsak, de 63 anos, sentado em frente a um simples fogão a lenha em seu apartamento.

O fogão parece estranhamente fora de lugar no apartamento de Batsak, do final da era soviética, mas é a única maneira de a maioria das pessoas da cidade aquecer suas casas durante o longo e frio inverno, quando as temperaturas caem muito abaixo de zero.

O prefeito Oleksandr Zhuravlyov diz que Lyman não pode ser reconstruída enquanto os combates continuarem nas proximidades, e os moradores passam a maior parte do tempo enrolados em casacos e alimentando seus fogões.

Lyman fica a apenas 15 km da linha de frente e ao norte do coração da produção de carvão e aço da Ucrânia, onde os combates estão em andamento há quase uma década, desde que as forças apoiadas por Moscou se rebelaram em 2014.

Cerca de 20.000 pessoas viviam na cidade antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado, disse Zhuravlyov.

A cidade foi ocupada pelas forças russas em maio de 2022, mas elas foram forçadas a sair em outubro seguinte em uma contraofensiva ucraniana relâmpago que rompeu as defesas da Rússia ao norte de Lyman.