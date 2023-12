Egito tenta mediar cessar-fogo em Gaza enquanto Hamas e Israel fazem exigências

A visita de Haniyeh ao Egito foi uma rara intervenção pessoal na diplomacia, algo que ele fez no passado somente quando o progresso parecia provável. Ele viajou pela última vez ao Egito no início de novembro, antes do anúncio do único cessar-fogo na guerra de Gaza até o momento, uma pausa de uma semana que resultou na libertação de cerca de 110 reféns pelo Hamas.

Israel não comentou publicamente sobre as negociações no Egito. Mas descartou a possibilidade de um cessar-fogo permanente e disse que só concordará com pausas humanitárias limitadas até que o Hamas seja derrotado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, repetiu na quarta-feira que a guerra só terminaria quando o Hamas fosse erradicado, todos os reféns fossem libertados e Gaza não representasse mais uma ameaça a Israel.

"Quem quer que pense que vamos parar está desligado da realidade... Todos os terroristas do Hamas, do primeiro ao último, são homens mortos andando", disse ele em uma declaração na quarta-feira.

Os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, intensificaram os apelos na semana passada para que o país reduza sua guerra total para uma campanha focada contra os líderes do Hamas e acabe com o que Biden chamou de "bombardeio indiscriminado", que causa enormes baixas civis.

Em um sério desdobramento da guerra, as forças Houthi do Iêmen têm disparado mísseis e drones contra navios comerciais no Mar Vermelho para enfatizar o apoio das milícias árabes apoiadas pelo Irã aos palestinos contra Israel, e os EUA criaram nesta semana uma força multinacional para impedir os ataques.