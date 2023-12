Há acordo para votar projetos sobre jogos online e crédito de carbono nesta 5ª, diz Guimarães

(Reuters) - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que há acordo com relatores da Casa para votar de forma híbrida a taxação de jogos online e a regulação do crédito de carbono ainda nesta quinta-feira.

"Só tem duas matérias que deveremos votar ainda hoje de forma híbrida: as 'bets', que é o sistema de jogos online, e a questão do crédito de carbono, que já há acordo entre o governo e os relatores das duas matérias", disse Guimarães em entrevista à GloboNews.

Na semana passada, o Senado aprovou o projeto de taxação de apostas esportivas, mas retirou do texto a regulamentação de jogos online, resultando em uma forte redução do montante que o governo pretendia arrecadar com a proposta, na avaliação de integrantes da base governista.